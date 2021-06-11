Eskişehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Eskişehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı Dolu taneleri Seyitgazi'nin Çukurca mahallesinde birçok yeri beyaza bürüdü Yağışlardan tarım alanları, hobi bahçeleri ve mevsim ürünleri zarar gördü Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde öğleden önce başlayan ve yaklaşık 1 saat süren dolu yağışı çevreyi...
Eskişehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Dolu taneleri Seyitgazi'nin Çukurca mahallesinde birçok yeri beyaza bürüdü
Yağışlardan tarım alanları, hobi bahçeleri ve mevsim ürünleri zarar gördü
ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde öğleden önce başlayan ve yaklaşık 1 saat süren dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.
Etkili olan doğu yağışı şiddetini Çukurca mahallesinde gösterdi. Öğleden önce saat 11.30 civarında yağmaya başlayan dolu yaklaşık 1 saat devam etti. Fındık büyüklüğünde olan dolu taneleri ilçenin birçok yerini beyaza büründü.
Uzun süre devam eden yağışlardan tarım alanları, hobi bahçeleri ve mevsim ürünlerinin zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Manaz