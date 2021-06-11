Eskişehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Eskişehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı Dolu taneleri Seyitgazi'nin Çukurca mahallesinde birçok yeri beyaza bürüdü Yağışlardan tarım alanları, hobi bahçeleri ve mevsim ürünleri zarar gördü Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde öğleden önce başlayan ve yaklaşık 1 saat süren dolu yağışı çevreyi...