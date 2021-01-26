Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR - Arazide unutulmuş donmak üzere 3 kuzu ile kanadı kırık şahini jandarma kurtardı
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Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR - Arazide unutulmuş donmak üzere 3 kuzu ile kanadı kırık şahini jandarma kurtardı

26.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:32

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'in İnönü ilçesinde arazide unutulduğu anlaşılan soğuktan donmak üzere bir haftalık 3 kuzu ile Çifteler ilçesinde kanadı kırık şahin jandarma ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde arazide unutulduğu anlaşılan soğuktan donmak üzere bir haftalık 3 kuzu ile Çifteler ilçesinde kanadı kırık şahin jandarma ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

İnönü Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında arazide araç ışığından gözleri parlayan hayvanları fark etti.

Soğuktan donmak üzere olan bir haftalık 3 kuzunun, Dutluca Mahallesi'nden S.A'ya ait olduğu belirlendi.

S.A'nın hayvanlarını ağılından yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki meraya çıkardığı ve hava kararmadan döndüğü, kuzularının kaybolduğunu ise fark etmediği anlaşıldı.

Kuzular, sahibine teslim edildi.

Çifteler Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Eminekin Mahallesi'nde devriye sırasında arazide gördükleri ayağı ve kanadı kırık şahini Eskişehir Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ederek tedavisine başlanmasını sağladı.

Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR - Arazide unutulmuş donmak üzere 3 kuzu ile kanadı kırık şahini jandarma kurtardı
Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR - Arazide unutulmuş donmak üzere 3 kuzu ile kanadı kırık şahini jandarma kurtardı
Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR - Arazide unutulmuş donmak üzere 3 kuzu ile kanadı kırık şahini jandarma kurtardı
Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR - Arazide unutulmuş donmak üzere 3 kuzu ile kanadı kırık şahini jandarma kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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