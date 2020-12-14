Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu
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Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu

14.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:37
Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu

ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde kapısı açık ağıldan çıkıp kaybolan 65 keçi, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde kapısı açık ağıldan çıkıp kaybolan 65 keçi, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Kavacık Mahallesi'nde oturan M.Y., kapısı açık kalan ağıldan çıkıp kaybolan 65 küçükbaş hayvanını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgede 3 saatlik arama çalışması yapan ekipler, kayıp keçileri yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kuzören Mahallesi Eryiğit dağı mevkiinde bularak, sahibine teslim etti. Jandarmaya teşekkür eden M.Y., hayvanlarını sürü halinde yeniden ağılına götürdü.


Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu
Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu
Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu
Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu
Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu
Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu
Eskişehir'de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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