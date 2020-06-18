Eskişehir'de 173 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, Porsuk Çayı kenarındaki Kanlıkavak Parkı'nda yaptığı denetmelerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve açık alanda alkol aldığı tespit edilen 173 kişiye 135 bin lira idari para cezası uyguladı.

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, Porsuk Çayı kenarındaki Kanlıkavak Parkı'nda yaptığı denetmelerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve açık alanda alkol aldığı tespit edilen 173 kişiye 135 bin lira idari para cezası uyguladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, gelen ihbar ve şikayetler üzerine, dün 21.00- 23.00 saatlerinde Porsuk Çayı kenarındaki Kanlıkavak Parkı'nda denetim yaptı. Megafonla sesli uyarıların ardından ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, zorunlu olan maskeyi takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve açıkta alkol aldığı belirlenen 173 kişiyi belirleyerek, toplam 135 bin lira idari para cezası uyguladı. Emniyet yetkilileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin Kanlıkavak başta olmak üzere diğer parklar, cadde ve sokaklarda da devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: DHA