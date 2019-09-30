Eski Ukrayna Başsavcısı Lutsenko: Trump, Joe Biden'in oğlunu araştırmamı istedi

30.09.2019 19:17

ABD Başkanı Donald Trump'ın azlinin istenmesine yol açan Ukrayna krizinde önemli bir açıklama geldi. Ağustos ayında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky tarafından görevden alınan eski başsavcı Yuri Lutsenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudolph Giuliani'nin Demokrat Parti'nin 2020 için en güçlü başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı araştırması için birkaç kez istekte bulunduğunu doğruladı.

KANIT BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ

Lutsenko, Los Angeles Times'a verdiği röportajda, görev süresi boyunca Hunter Biden'ın yaptığı iddia edilen usulsüzlük ile alakalı kanıt bulunmadığını belirterek bunu Trump'ın avukatı Giuliani'yle paylaştığını söyledi. FBI veya diğer ABD kurumlarının konu üzerine soruşturma başlatmaları halinde işbirliğine açık olduğunu söyleyen Lutsenko, elindeki bilgilere göre Hunter Biden'ın Ukrayna yasalarını ihlal ettiğine dair bir delil olmadığın açıkça belirtti

Lutsenko, Trump'ın Biden'ın oğlunu araştırmasını isteyen avukatına, "Bunu cumhurbaşkanları aracılığıyla değil savcılar aracılığıyla ele alalım. Sadece kıdemli bir ABD yetkilisinin çıkarları için soruşturma başlatmayacağım" dediğini aktardı.

UKRAYNA TARTIŞMASI NEDİR?

Kısa bir süre önce ABD istihbaratından adı açıklanmayan bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın büyük bir skandala yol açtığı iddiasını ortaya attı. Söz konusu skandalın ABD Başkanı'nın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyle ilgili olduğu iddia edilse de ne bu görüşmenin içeriği kesin olarak biliniyor ne de neden büyük bir skandal olduğu. Çünkü Beyaz Saray, istihbarat yetkilisinin bulunduğu şikayet konusunda ABD Kongresi'ni bilgilendirmeyi reddediyor.

Donald Trump'ın mitinglerde ve basın toplantılarında sık sık Demokrat başkan adaylarından Joe Biden ile oğlunun soruşturulması gerektiğini söylüyor. Trump, Biden'ın ABD Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde Ukrayna krizi yaşanırken yasaları çiğnemiş olabileceğini ima ediyor.

Joe Biden Barack Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, Biden'ın oğlu Hunter Biden, Ukraynalı bir işadamının enerji şirketinde yönetim kurulu üyesiydi.

Kaynak: İHA