Eski TRT spikeri Aylin Özmenek vefat etti
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Eski TRT spikeri Aylin Özmenek vefat etti

02.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:05
Eski TRT spikeri Aylin Özmenek vefat etti

Eski TRT spikeri Aylin Özmenek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadele sonrasında tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Eski TRT spikeri Aylin Özmenek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadele sonrasında tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

TRT'nin ilk spikerlerinden Özmenek, TRT Ankara Radyosu'nda 44 yıl spikerlik ve diksiyon uzmanı olarak çalıştı. Özmenek, uzun yıllar TRT Radyo 3'te Gençlere, Beyaz Perde'den, Ses Ustaları, Yeni Plaklar Yeni Yorumlar gibi çok sayıda klasik ve hafif müzik programları yaptı.

Yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın hafta sonu konserlerinin canlı yayınlarını sunan Özmenek, birçok spikerin yetişmesinde de önemli rol oynadı.

Ağustos 2020'de hayatını kaybeden gazeteci Varlık Özmenek'in eşi olan Aylin Özmenek, TRT Televizyonu'nda da bazı programlarda görev aldı.

79 yaşında vefat eden Özmenek'in naaşı, 4 Ocak Pazartesi ikindi namazını takiben Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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