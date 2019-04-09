Eski Sevgilisinin Evlendiğini Duyan Genç Kadın Gelinlikle Düğünü Bastı

Çin'de genç kadının, eski sevgilisinin düğününü gelinlikle basması sosyal medyada viral oldu. Damat ve gelin şoke olurken düğünü basan genç kız ise gözyaşlarına boğuldu.

"HEPSİ BENİM HATAMDI"

Daily Mail'in haberine göre, video bir blogger tarafından paylaşıldıktan sonra sosyal medya platformlarında binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Videoda, damadın eski sevgilisi olan genç kadın, gelinlikle düğünü basıp damadın ayaklarına kapandı. Genç kadın bu sırada damada, "Hepsi benim hatamdı" diyerek evlilikten vazgeçirmeye çalıştı.

"ŞUAN OLAĞAN DIŞI BİR DURUM YAŞIYORUZ"

Düğündeki sunucunun ise "Şuan olağan dışı bir durum yaşıyoruz" derken esas gelin ise olup biteni şaşkınlıkla izledi.

Damat sinirlenerek eski kız arkadaşını kendinden uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamayınca sahneyi terk eden gelinin ardından gitti. Bu sırada genç kızın gözyaşları içinde yere çöküp ağladığı anlar kameralara yansıdı.

30 saniyelik videonun Çin'in hangi bölgesinde çekildiği belirtilmezken, görüntüler dünya genelinde viral oldu.