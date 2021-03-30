Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti
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Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da eski sevgilisini öldürdükten sonra, kafasına ateş eden ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, genç kadının katili Olgun Gül hayatını kaybetti.

Üç gün önce Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana gelen olayda daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki Olgun Gül ile birlikte yaşamaya başladı.

EVİNİN ÖNÜNE GELDİ, SİLAHI PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Necla Demirbaş ile birlikte yaşadığı Olgun Gül'ün arası açılınca Demirbaş'ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ın evinin önüne gelen Gül, genç kadını yanında getirdiği tabanca ile kalbinden 4 el ateş ederek vurdu.

Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti

SON KURŞUNU KENDİNE SIKTI

Daha sonra sokağa çıkan Gül, arabasının yanına gelince aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe bastı. Demirbaş ile Gül ayrı ayrı ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Demirbaş hayatını kaybetti.

Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Eski sevgilisini öldürdükten sonra kafasına ateş eden ve ambulansla ağır yaralı olarak hastanede tedavisine devam edilen Gül ise üç gün sonra hayatını kaybetti.

Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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