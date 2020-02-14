Eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklandı
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Eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

14.02.2020 02:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 02:36
Eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklandı

'nin ilçesinde bir kadın eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2264 sokakta yaşayan G.K. (26) eski sevgilisi (27) ile konuşmak için kapının önüne çıktı.

Evin önünde konuşan Özen ve G.K henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Özen, elindeki bıçakla eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Yaralı kadın ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kaçan şüpheliyi Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklandı
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