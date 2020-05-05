Eski Pazar Caddesi'nin çehresi değişiyor
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Eski Pazar Caddesi'nin çehresi değişiyor

Eski Pazar Caddesi'nin çehresi değişiyor
05.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:12

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Eski Pazar Caddesi'nde başlayan kaldırım çalışmaları ile bölgenin çehresi değişiyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Eski Pazar Caddesi'nde başlayan kaldırım çalışmaları ile bölgenin çehresi değişiyor.

Gemlik Belediyesi, ilçenin görünümünde estetik değişiklikler yapacak çalışmalara Eski Pazar Caddesi'nden başladı. Caddenin kalabalık ve gri görüntüsüne son vermek için başlayan çalışmalarda farklı renk ve modellerde kaldırımlar belirlendi. Bu modeller Eşref Dinçer Mahallesi Muhtarı Yusuf Güngör Al, Osmaniye Mahallesi Muhtarı Mustafa Altay ve çevre halkının beğenisine sunuldu. İncelemeler sonucu en çok beğeni toplayan siyah, beyaz ve koyu kırmızı damalı kaldırım modelinin caddeye uygulanmasına başlandı. Çalışmaları Fen İşler Müdürü Mustafa Yuşan ile Park ve Bahçeler Müdürü Alihan Kuzu da yerinde inceledi.

Başkan Sertaslan: "Hemşerilerimizin görüşlerini uyguluyoruz"

Eski Pazar Caddesi'nde başlayan yenileme çalışmaları hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'in çehresini güzelleştirmek ve Gemliklilerin istekleri doğrultusunda değiştirmek istediklerini söyledi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu: "Eski Pazar Caddesi gerek geniş kaldırımları gerek tek yön olması ile çeşitli düzenlemelere ihtiyaç duyuyordu. Bir süre önce mahallede yapılacak çalışmalar ile ilgili bir anket çalışması başlatmıştık. Kaldırımlarda yapılacak yenilemeyi de muhtarlarımıza ve çevredeki hemşerilerimize sorduk. En çok beğenilen modelin yapımına başladık. Eski Pazar Caddesi'nde çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacak ve ilçemizin en hareketli, en önemli caddelerinden biri olan burada yine mahallelilerin beğenisi ile yeni görünüm ve kişiliğine kavuşacak. Yenileme çalışmalarımız gelecek dönemde çeşitli sokak ve caddelerde devam edecek." - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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