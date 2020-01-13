Eski Papa'dan yeni Papa'ya: Rahiplerin evlenmesine izin vermeyin

13.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:09

Katolik Kilisesi'nin eski ruhani lideri 16. Benedikt, Papa Francis'in "bazı rahiplerin evlenmesine sıcak bakma fikrini" eleştirerek bu eylemi "şeytani yalanların" bir etkisi olarak niteledi.



Papa Francis, uzak coğrafyalarda görev yapan rahiplerin evlenmesine izin verebileceğini açıklamış ve bu olaya sıcak baktığını söylemişti. Euronews.com'da Görüntüle