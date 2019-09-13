Eski milletvekili İbrahim Turan da AK Parti'den istifa etti

13.09.2019 14:46

AK Parti'de hareketli bir gün yaşanıyor. Hakkında kesin ihraç istemiyle işlem başlatılan Ahmet Davutoğlu'nun ardından İbrahim Turhan da istifa etti. AK Parti'den 24. ve 25. İzmir Milletvekili olan İbrahim Turhan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti yönetimi partiyi istişareye ve eleştiriye açık kurumsal bir siyasal yapı olarak değil, ancak bir nesil devam edecek aile şirketi olarak gördüğünü belli etmiş oldu" diyerek partiyi bıraktığını açıkladı.

İSTİFASINDA AK PARTİ YÖNETİMİNE SİTEM ETTİ

Sitem dolu bir paylaşımla istifa ettiğini açıklayan İbrhim Turan şu ifadeleri kullandı: "AK Parti yönetimi partiyi istişareye ve eleştiriye açık kurumsal bir siyasal yapı olarak değil, ancak bir nesil devam edecek aile şirketi olarak gördüğünü belli etmiş oldu. Bu sebeple 2015/2 dönemden beri İzmir Karşıyaka teşkilatı üyesi olduğum AK Parti üyeliğinden istifa ettim."

FERAMUZ ÜSTÜN DE İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından bir istifa haberi daha gelmişti. Eski AK Parti Gümüşhane Millletvekili Feramuz Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini açıkladı.Üstün, "AK Parti'den Başbakanımız Sayın Prof Ahmet Davutoğlu ile beraber bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum" ifadelerini kulandı.

Eski AK Parti Gümüşhane Millletvekili Feramuz Üstün

DAVUTOĞLU BASIN TOPLANTISIYLA İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti'nin ihracını istediği ve bugün ihraç edilmesi beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa etti. Davutoğlu'nun yanında Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı vardı. "AK Parti'nin tabanını kendi genel başkanını ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz" diyen Davutoğlu yeni bir siyasi yola çıkmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.