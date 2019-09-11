Eski Mason Derneği üyesi Taşdelen: Ekrem İmamoğlu için hazırlanan mason diplomasının aslı bana ait

11.09.2019 13:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu adına hazırlanan sahte mason diplomasının sahibi Hürol Taşdelen açıklama yaptı.

Taşdelen diplomanın kendine ait olduğunu ifade etti ve diplomanın aslını yayınladı.

"ORTADA DOLAŞTIRILAN DİPLOMANIN ASLI BANA AİTTİR"

Konuyla ilgili internet sitesinden açıklama yapan Taşdelen, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mason diploması diye sanal ortamlarda dolaştırılan mason üstad diploması sahtedir ve aslı bana ait olup, aşağıda aslını yayımlıyorum.

Bu alçak iftira için benim mason diplomamı fotoşop yapan trollerin kara cahil ve zeka yoksunu oldukları o kadar açık ki; Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) bünyesinde olan Şafak Muh. Locası, Ankara'da 2001 tarihinde kurulmuştur. 2001 tarihinde kurulmuş bir locada, bir kişi 1995 tarihinde Üstad derecesini alması mümkün olabilir mi? 1995'de daha Şafak locası ortada bile yok. Mason yaşadığı şehirde bir locaya üye olur. Sayın İmamoğlu Ankara'da hiçbir zaman yaşamamışken, İstanbul'da onlarca mason locası varken, Ankara'da 2001'de kurulmuş bir locaya üye olamaz. Ortada dolaştırılan diplomanın aslı bana aittir ve aylar önce bana ait sanal ortamımda yayımladım. Oradan kopyalayıp, sahtekarlık yapmışlar. Mason diploması üzerinde fotoğraf yoktur ayrıca. Benim diplomamın sayısına bakarsanız, sayısını bile değiştirmeyi akıl edememişler."

İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFI FACEAPP İLE GENÇLEŞTİRİLMİŞ

Teyit.org'un verdiği bilgilere göre, İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen belgede, sağ alt köşeye Ekrem İmamoğlu'nun daha genç gözüktüğü bir fotoğraf yerleştirilmiş. Ekrem İmamoğlu'nun aynı kıyafetleri giydiği fotoğrafın orjinal haline kendisinin resmi Twitter hesabından ulaşmak mümkün.

Twitter hesabındaki fotoğraf FaceApp isimli telefon uygulamasına yüklenerek gençleştirme seçeneği kullanıldığında ortaya belgede kullanılan fotoğraf çıkıyor.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun Mason locasının 13 bin 946 numaralı üyesi olduğunu gösteren belgeler paylaşılmıştı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan, sosyal medyada yayınlanan sahte belgeye tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı;

"FETÖ kafası troller sahte belge üretip Ekrem İmamoğlu'nu Mason yapmışlar. 2013'te fotoğrafçı Mehmet Turgut'a çektirdiğimiz orijinal fotoğrafı FaceApp ile gençleştirip, 1995 tarihli sahte belgeye yapıştırmışlar. Güya cami cemaatini ikna edecekler. Zavallılığa bakar mısınız!"