Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından sosyal medya hesabı açtığı için silahla vurularak ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.
Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın hastaneda yaşam savaşını kaybetti.
KOCASININ SALDIRISINDA AĞIR YARALANMIŞTI
Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan Hatice K. (47) boşandığı eşi Ali Rıza H. (61) tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ESKİ EŞİNİ SOSYAL MEDYA HESABI AÇTIĞI İÇİN VURMUŞ
Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan Ali Rıza H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde eski eşini sosyal medya hesabı açarak kullandığı için vurduğunu dile getirdiği öğrenildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hatice K. yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Eski eşini vuran Ali Rıza H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA