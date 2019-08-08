Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı

08.08.2019 17:34

New York'ta eski karısının başka erkeklerle görüştüğünü öğrenen adam, kadının çalıştığı kuaföre giderek onu defalarca bıçakladı.

35 yaşındaki Iris Rodriguez isimli kadın kuaförde çalıştığı sırada eski kocası akşam saatlerinde çalıştığı yere geldi. Adam, Irish'i arkadaşlarının gözü önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Yere yığılan Irish'in cansız bedeni kanlar içinde kalırken adam, eski karısının cansız bedenine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

4 YILLIK EVLİLİKLERİ OCAK AYINDA SONA ERMİŞ

Rodriguez ve kocasının ocak ayında yaklaşık dört yıllık evliliklerini bitirdikleri, adamın Iris Rodriguez'in başka erkeklerle konuştuğunu duyunca kıskançlıktan böyle bir şey yaptığı öğrenildi.