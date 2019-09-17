Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, AK Parti'den istifa etti

17.09.2019 14:12

MYK'da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak daha sonra istifa eden Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun üç eski milletvekili ile istifa etmesinden sonra AK Parti'den istifalar gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından 'siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' belgesi paylaşan isimlerden 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu , "Kamuoyunun dikkatine" diyerek AK Parti istifa ettiğini açıkladı. Mehmet Ali Pulcu, paylaşımında e-devlet üzerinden AKP ile üyelik ilişkisini sonlandırdığı ekran görüntüsünü paylaştı.

5 ESKİ MİLLETVEKİLİ DAVUTOĞLU'NA DESTEK VERMEK İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti'nin ihraç istemiyle disipline sevk etmesinden sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı istifa etti. Bu dört istifadan sonra eski vekiller de Davutoğlu'na destek vererek ayrıldı. Feramuz Üstün (Gümüşhane), İbrahim Turhan (İzmir), Cemalettin Kani Torun (Bursa) Ömer Ünal (Konya) ve Cesim Gökçe (Ağrı) istifalarını açıkladılar.

E-devlet üzerinden istifa eden yöneticilerden bazıları şöyle:

Emin Özden (eski belediye başkanı), Aydın Altaç (Diyarbakır eski il başkanı), Seyfettin Bilen (Adıyaman eski il başkanı), Namık Ergün (Muş eski il başkanı), Ahmed Akçay (Tekirdağ eski il başkanı), Diyadin Uçar (Batman eski il başkanı), Kemal Atmaca (Ağrı eski il başkanı), Dalyan Karadaş (Diyarbakır Büyükşehir adayı), Cihan Öztunç (İstanbul eski il başkan yardımcısı), Enver Sedat Çakıroğlu (Ümraniye eski ilçe başkanı) Abdullah Yeşil (Şanlıurfa parti kurucusu), Abdurrahman Dimez(eski Adıyaman il başkanı).