Anne ve kızı, eski gelinlerini döverek hastanelik etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde anne ve kızı aynı apartmanda yaşayan eski gelinlerini döverek hastanelik etti. Gelin hastanede tedaviye alınırken anne ve kızı gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, eski kayınvalidesi ve eski görümcesi, bir kadını hastanelik etti.
Olay Alanyurt Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özdil Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eşinden kısa bir süre önce ayrılan S.B., Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özdil Sokak üzerinde eski kayınvalidesi T.D. (64) ve görümcesinin de yaşadığı bir apartmanda yaşamaya başladı. T.D. ve S.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya eski görümce de dahil olunca ortalık bir anda savaş alanına döndü.
YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA KESİKLER
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri tarafları sakinleştirirken, olayda eski gelin S.B.'nin üzerine atılan cam bardağın kırılması üzerine yüzünde ve vücudunda çeşitli yerlerinde kesikler meydana geldi. Eski kayınvalide ve görümce tarafından darp edilen S.B., polis otosuna alınarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne getirildi.
Olayın etkisiyle S.B., İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis önünde fenalaşarak baygınlık geçirdi. Acil servis bölümünde tedavi altına alınan S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eski kayınvalide ve görümce ise sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
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Ben diyorum ya bursanın heleki bu inegölün suyuna kesin bişey katıyolar komple psikopat olurmu bi ilçe yahuCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aynı binada oturduğunu eleştireceğine o gaddar ana kız ı eleştirseydin, daha adil olurdu. Kendince vardır bir nedeni orda oturmaya devam etmesinin, sen nerden bileceksin.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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akil var fikir var ne varda ayni binada oturuyor, sanki garezCevap Yaz 15 Yayından Kaldır