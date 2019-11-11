Eski Filistin Devlet Başkanı Arafat'ı anma töreni
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bayrak detayları Anma töreni için gelen Filistinliler Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yapması Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın 15'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Ramallah kentindeki Arafat Anıt Mezarı'nda...
11.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:15
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bayrak detayları
Anma töreni için gelen Filistinliler
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yapması Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın 15'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Ramallah kentindeki Arafat Anıt Mezarı'nda anma töreni düzenlendi. Törene katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Eski Filistin Devlet Başkanı Arafat'ı anma töreni