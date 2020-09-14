Eski eşinin "Beni koruyun" diyerek şikayetçi olduğu Gökhan Özen, sessizliğini bozdu: Allah akıl fikir versin Selen Sevigen, 5 yıl önce boşandığı Gökhan Özen'den çocuklarının yanında uygunsuz davrandığı gerekçesiyle koruma kararı aldırttı. Eski eşinin hamlesinin ardından açıklama yapan Özen ise iddiaları reddederek "Türkiye'nin vaktini böyle bir şımarıklıkla aldığın için Allah akıl fikir versin" dedi.

Şarkıcı Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemediğini ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini iddiasıyla eski eşinden şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Hakkında iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Özen ise bir açıklama videosu yayınlayarak kendisini savundu.

"ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE KAVGA ÇIKARIP TEHDİT ETTİ"

Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu. Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da sözlerine ekledi. Özen'in öfkesini kontrol edemediğini, çocukların önünde kavga çıkartıp tehditler savurduğunu anlatan Sevigen, korunma ve uzaklaştırma talep etti.

"ÇOCUKLARIMIN HER TÜRLÜ İHTİYACINI KARŞILIYORUM"

Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökhan Özen şu ifadeleri kullandı: "Gerçekler... Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Kızım köpek istedi buldum aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpeği evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor, kızlarım ağlamaya başladı, o da kızlarıma avaz avaz bağırdı, tüm konu ve benim uyarım bu nedenleydi... Ayrıca, küçük kızıma hem annesi, hem dedesi bağırıyor, ben buna dayanamam, izin de veremem.

Çocuklarımın her türlü okul, bakıcı, bakım masrafları istendiği kadar tarafımdan karşılanıyor iken konu eğer yoksulluk nafakası ise; bana 'senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok' dedikten 3 sene sonra; ne bir telefon ne e mail ne avukat vasıtasıyla hiçbir nafaka talebi olmuş mu? Hayır. İstememiş. İstemediğini de sözlü olarak belirtmiş zaten. 3 sene sonrasında çıkıp da yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini ve bu konuları kullanmasını samimi bulmuyorum. Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da vicdanlı ve samimi bulmuyorum."

"ÇOCUKLARIMI VE KENDİMİ BUNA ALET ETTİRMEM"

"Ne kadınlar ne anneler var gerçekten tek başına her ay o evin kirasını ödemek için çocuklarının karnını doyurmak için çalışan ve gerçekten o stresleri çeken. Ve ne kadınlar var gerçekten şiddet mağduru. Böyle asılsız ithamlar, suçlamalarla tüm Türkiye'nin gayet hassas olduğu bir konu üzerinden kendini popüler yapmaya çalışmasın çünkü ne kendimi ne çocuklarımı buna alet ettirmem.

"BENİ ÇOCUKLARIMDAN MAHRUM EDİYOR"

Yüz yüze bile olunmayan 30 saniye sürmüş bir tartışma sonrası polis koruması istiyorum diye karakollara gitmiş. Korumaya ihtiyacı yok. Derdi başka. 'Sen benim ailemi kitap mı yapıyorsun' diye bana sorduğu gün ben de hayır adı üstünde yalandan hikayeler yani hepsi hayal ürünü kişi ve hikayeler dedim. Bunun hemen ardından, çocuklarla irtibatım ortak telefon numarasını ulaşılmaz kılmaları sureti ile bir anda kesildi. Boşanma sözleşmemizde, 1 saat önceden haber vererek her gün çocuklarımı görme hakkım olduğu yazılı ama kendisi şu an bu maddeyi yok sayarak beni hem çocuklarımdan mahrum ediyor, sonra da kendi kendini tekzip ederek babaları çocukları arayıp sormuyor diye basına konuşuyor.

Saatli saatsiz çocukların yaşadığı eve geliyor diyor 4 yıldır 1 tek gece göstersin ki çocuklar uyuduktan hemen sonra evden ayrılmadığım? Yazıklar olsun. Hukuki tüm haklarımı arayacağım.

"ŞİDDETİN KARŞISINDA DURAN BİR İNSANIM"

Açıklamasını bir video ile yayınlayan şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "Eski eşim benim hakkımda bir suç duyurusunda bulundu. Ben de nedir diye bir baktım. En son benim çocuklarıma bağırıldı ve bu benim hassas noktamdır. Orada gerçekten çok sinirlendiğimi hatırlıyorum. Ve çocuklarıma bağıran insanlara 'Bir daha bunu yaparsanız bunun aynısını ben de size yapacağım' diye bir karşılığım var. Burada da yüz yüze değiliz, aynı katta değiliz, aramızda belki 100 metre var. Ben 1. kattayım kendisi 4. katta ve birbirimizi görmüyoruz bile. Herhalde bu olaydan dolayı şikayetçi olamaz diye düşündüm. Bundan dolayı gidip polise 'beni bundan kurtarın' diye ortalığı ayağa kaldırmaz. Kadına, hayvana, yaşlıya, çocuğa şiddeti onaylamayan bir insan olarak ve hepsininde karşısında duran bir insan olarak... Şimdi tutup da ülkenin gözü önünde şikayetçi olmak sanki ben gerçekten bir şey yapmışım gibi algılanıyor."

"SANA YAZIKLAR OLSUN"

Babasını ve çocuklarını böyle bir olayla ülkenin gündemine lap diye koydurtup toplumun önünde hedef göstermek affedilecek gibi değil. Ben kendimi geçiyorum da acaba kendisi bu yaptıklarını çocuklarına nasıl anlatacak. Boşanalı 5 sene oldu, belki ondan sonra 100 kere tartışma olmuştur. Bunu nasıl oldu da karakolda bitirmeye karar verdi, Türkiye'nin vaktini şımarıklıkla aldığın için sana yazıklar olsun. Hayatımda herhangi bir kadına ve bir kıza kötü ve yanlış anlaşılacak şekilde bir parmağımla dokunmuşluğum yok, Allah korusun. Beni lekeyemezsin, beni çocuklarımdan ayıramazsın. Allah sana akıl fikir versin, vicdan versin. 2 çocuğunu büyütecek etik değer versin. Türkiye'den bir şey rica ediyorum; kadına şiddet konusunda kadınları koruyalım, kollayalım, savunalım, dosyalarını takip edelim ve sahiplenelim. Zaten biz böyle bir ülkeyiz. Bunu yaparken madalyonun öteki yüzünü görmeyi ihmal etmeyelim. Ülkede şiddet gündem olduğunu için bunu kullanan isimlere dikkat edelim."