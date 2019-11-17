Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (3)

17.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:39

SAKLANDIĞI KÖY EVİNDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i evinin önünde pompalı tüfekle vurarak yaralayan, eski eşinin sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncı Fatih Görü'yü ise iş yerinde öldüren Süleyman D.'nin Altıntaş ilçesindeki Üçüzhöyük köyünde saklandığı belirledi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evin etrafını saran polislerin geldiğini gören Süleyman D., av tüfeğini göğsüne dayayıp intihar etmek istedi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından Süleyman D., av tüfeğini bırakınca gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Süleyman D. ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SÜLEYMAN D.'NİN ARKADAŞI DA GÖZALTINDAİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda Süleyman D.'nin eşini ve Fatih Görü'yü, arkadaşı Fazlı A. ile birkaç gün takip ettiğini ve olay sabahı da aynı kişi ile eski eşinin evinin önüne geldiğini tespit etti.Meryem Çelik'in evden çıkması ile otomobilden inen Süleyman D., tüfekle ateş açıp olay yerinden kaçtı. Köydeki arama çalışmaları yapıldığı sırada polis, Süleyman D.'ye yardım eden Fazlı A.'yı da yakalayıp gözaltına aldı.

Öte yandan Meryem Çelik'in saldırıya uğradığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Süleyman D.'nin otomobille Meryem Çelik'in fabrikadaki işine gitmek isterken önünü kestiği ve Çelik'in kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: DHA