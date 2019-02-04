Eski Eş, 7 Yıllık Sır Cinayeti Müge Anlı'ya İtiraf Etti
Yedi yıldır kayıp olan Seher Okusal hakkında ilginç gelişmeler yaşandı. Kayıp Seher Okusal'ın erkek kardeşinin eski eşi, Müge Anlı'ya her şeyi itiraf etti. Eski eş, "Eski kocam Seher'i öldürüp ormanlık alana attı" dedi.
Yedi yıldır kayıp olan Seher Okusal ile ilgili sırlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Kayıp Seher Okusal'ın erkek kardeşinin eski eşi, Müge Anlı'yagizli tanıklık ederekher şeyi itiraf etti. Eski eş, "M.O, Seher'i öldürüp ormanlık alana attı" dedi.
CANLI YAYINDA İTİRAF GELDİ
Kocaeli Gebze'de 2012 yılında kaybolan Seher Okusal, 7 yıldır her yerde aranıyordu. Müge Anlı'nın ele aldığı kayıp dosyasında canlı yayında bir itiraf geldi.
"ÖLDÜRÜP ORMANLIK ALANA ATTI"
Seher Okusal'ın erkek kardeşi M.O.'nun eski eşi gizli tanıklık ederek Müge Anlı'ya her şeyi itiraf etti. "M.O, Seher'i öldürüp ormanlık alana attı" dedi.
7 YILLIK CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Programda yapılan bu itirafın üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün, M.O.'yu gözaltına aldığı ve M.O'nun polise verdiği ifadesinde 7 yıldır sakladığı cinayeti itiraf ettiği bilgisi verildi.
Ayrıca M.O.'nun ablası Seher Okusal'ı öldürdükten sonra Gebze'de ormanlık alana attığını söylediği aktarıldı.
CESET ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Polis ekipleri tarafından katil zanlısına yer gösterme yaptırıldıktan sonra bölgede kadavra köpeği ile ceset arama çalışmaları başlatıldı.
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TÜRKİYEDE ADALETİN OLMADIĞININ BİR GÖSTERGESİ DAHA SAVCILAR POLİS UYUMUŞ 7 SENECevap Yaz Yayından Kaldır
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Kızı çıkmasaydı kadını öldüren katil huzurlu gezecekti helal olsn sana genç kızCevap Yaz Yayından Kaldır
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GİZLİ TANIKSA TV DE NE İŞİ VAR ?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Eğer bu programda itiraf ettirmek için gelenlere bişiler içirmiyolarsa bende bişiy bilmiyorum.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Yine muge anli yine bir cinayet cozuldu ilginç...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır