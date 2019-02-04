Eski Eş, 7 Yıllık Sır Cinayeti Müge Anlı'ya İtiraf Etti

Yedi yıldır kayıp olan Seher Okusal ile ilgili sırlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Kayıp Seher Okusal'ın erkek kardeşinin eski eşi, Müge Anlı'yagizli tanıklık ederekher şeyi itiraf etti. Eski eş, "M.O, Seher'i öldürüp ormanlık alana attı" dedi.

CANLI YAYINDA İTİRAF GELDİ

Kocaeli Gebze'de 2012 yılında kaybolan Seher Okusal, 7 yıldır her yerde aranıyordu. Müge Anlı'nın ele aldığı kayıp dosyasında canlı yayında bir itiraf geldi.

"ÖLDÜRÜP ORMANLIK ALANA ATTI"

Seher Okusal'ın erkek kardeşi M.O.'nun eski eşi gizli tanıklık ederek Müge Anlı'ya her şeyi itiraf etti. "M.O, Seher'i öldürüp ormanlık alana attı" dedi.

7 YILLIK CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Programda yapılan bu itirafın üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün, M.O.'yu gözaltına aldığı ve M.O'nun polise verdiği ifadesinde 7 yıldır sakladığı cinayeti itiraf ettiği bilgisi verildi.

Ayrıca M.O.'nun ablası Seher Okusal'ı öldürdükten sonra Gebze'de ormanlık alana attığını söylediği aktarıldı.

CESET ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından katil zanlısına yer gösterme yaptırıldıktan sonra bölgede kadavra köpeği ile ceset arama çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA