Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı

20.11.2019 00:21 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:21

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel, Pazartesi günü eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan Salı günü savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklanarak Isparta Cezaevi'ne gönderildi.

Isparta'da Fatih Mahallesi'ndeki bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıfı öğrencisi Güleda Cankel ile eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Zafer P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bıçaklanan Cankel, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"PAZAR GÜNÜ DARP EDİLMİŞTİ ŞİKAYETÇİ OLMADI"

Muğla'da ikamet eden Zafer Pehlivan'ın, Pazar günü Isparta'ya gittiği ve önce sokak ortasında Cankel'i darp ettiği ortaya çıktı.

BBC Türkçe'ye konuşan ve ismini vermek istemeyen görgü tanığı darbı doğruladı ve Pehlivan'ın etraftakilerin müdahalesi sonrası kaçtığını ancak yakalandığını anlattı: Olayın yakınındaki bir dükkânda çalışıyorum. Motorumla dükkâna doğru gittiğimde, arkadaşlarımın bir erkeği kovaladığını gördüm. Ne olduğunu sorunca, adamın bir kızı darp ettiğini ve kaçtığını söylediler. Ben de motorla kovalamaya başladım ve yakaladım. Sonra arkadaşlarımla birlikte adamı polise teslim ettik. Görgü tanığı ayrıca Güleda Cankel'in darptan ötürü Zafer Pehlivan'dan şikayetçi olmadığını söyledi.

MUĞLA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya getirildi. Güleda Cankel'in cenazesi, helallik alınması için Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Anne Vefaret Cankey, kızının tabutunun yanındaki sandalyeye oturtuldu. Bu sırada anne Cankel'in, "Kızımı nereye gönderiyorsunuz? Gelinlikle kapımızdan gidecektin. Gülüm benim, gülüm benim. Yakışmadı çocuğuma. Annenin sesini duyuyor musun?" sözleri yürek dağladı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Helallik alınmasının ardından Güleda Cankel'in tabutu, cenaze namazı için Ortaköy Camisi'ne getirildi. Güleda Cankel'in en sevdiği elbisenin tabutunun üzerine konulduğu görüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine; babası Mustafa Cankel, annesi Vefaret Cankel, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Kavaklıdere Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Demir, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in cenazesi ikindide menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Ortaköy mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Güleda Cankel'in, ölmeden 3 gün önce sosyal medyada 'Sever mi her kalp katilini' paylaşımında bulunması dikkati çekti.