Eski dostlar Bodrum'da buluştu
Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum'da eski yakın dostlar Derin Mermerci, Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu özlem giderdiler.
21.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:26
Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum'da eski yakın dostlar Derin Mermerci, Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu özlem giderdiler. Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, bu kez de eskimeyen zamansız dostların buluşmasına tanık oldu.
Kaynak: Snob Magazin