Eski dostlar Bodrum'da buluştu Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum'da eski yakın dostlar Derin Mermerci, Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu özlem giderdiler.

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum'da eski yakın dostlar Derin Mermerci, Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu özlem giderdiler. Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, bu kez de eskimeyen zamansız dostların buluşmasına tanık oldu.

Kaynak: Snob Magazin