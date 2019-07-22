Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre son yolculuğuna uğurlandı
Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA
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