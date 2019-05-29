Turgut Özal'ın hayali Pençe Harekatı'yla gerçek oldu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik dün başlatılan Pençe Harekatı'nı yazdı. Sarıkaya yazısında, "Bu bölge merhum Turgut Özal'dan Demirel'e, Ecevit'ten Mesut Yılmaz'a, Tansu Çiller'den Erdoğan'a kadar tüm liderlerin Irak ile müzakerelerinde sürekli masada olan alandı" dedi.

Muharrem Sarıkaya, "Üç ilçede seçmeni ihya ettiler" başlığıyla yayımlan yazısında Pençe Harekatı'na değindi. Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

BÖLGEYE YÖNELİK OPERASYONLAR

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün Hakurk'a yönelik Pençe harekatı aslında 2017 Aralık ayından bu yana bölgede yürütülen operasyonun bir parçasıydı. Şunu baştan belirtmeliyim, 10 Mart 2018 tarihinden bu yana hem karadan komando güçleri hem de havadan jetlerle gerçekleştirilen hava operasyonlarında çok daha büyükleriyle de karşılaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünkü operasyonuna kadar da Gara, Arasin, Baysan, Zap, Kani Rash- Hakurk'u kapsayan bu bölgeye hem karadan hem de havadan 200'ü aşkın operasyon yapıldı. Bu sürede bini aşkın terörist öldürüldü."

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

"Hatta 21 Mart 2018'de Hakurk/Kani Rash bölgesine komando birliklerinin de katılımı ile yapılan harekatta Agari Mazlum Pirdoğan takma ismini kullanan ve kırmızı listede aranan bölge sorumlusu ile birlikte 8 önemli isim öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri 1,5 yıl kadar süren bu operasyonlarda Harp Akademilerinde okutulacak ölçüde önemli operasyon taktiği uyguladı. Önce Çukurca Üzümlü bölgesinin güneyindeki Kani Rash ve Bermize adıyla bilinen düz araziden güneye doğru ilerlendi. Bir süre bu bölge tahkim edildi ve bir karakol kuruldu. Ardından bölgede Del-Eshmi ile Sapan- Bani ve Khalifan-Kwet-Naya arasında kalan banttan güneydoğuya, yani Hakurk bölgesine doğru yöneldi. Tam bir ateş küreği veya mala şeklini alan bölgede üç karakol daha kuruldu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgedeki yerleşimi de 6 ay kadar sürdü."

"KANİ RASH'TAN HAKURK'A KADAR UZANAN BÖLGEYE HAKİM OLDU"

İran'ın da hareketlendiğini vurgulayan Sarıkaya, "Hakurk'tan güneye doğru inen güzergahı kesen şekilde bir ur şeklinde Irak içine girip seyyar karakol oluşturdu. Hakurk bölgesindeki terör üslerinin geçiş güzergahı böylece kontrol altına alınmaya başladı. Sadece yüksek dağlardan güneye doğru inen güzergah kaldı. Bu bölge neredeyse her gün jetler, SİHA'lar veya helikopterler tarafından sürekli bombalandı. Geçiş güzergahlarındaki tüm yollar ve konaklama kampları imha edildi. Ardından dünkü operasyon geldi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kani Rash'tan Hakurk'a kadar uzanan bölgeye hakim oldu" ifadelerini kullandı.

LİDERLERİN HAYALİYDİ

"Bu bölge merhum Turgut Özal'dan Demirel'e, Ecevit'ten Mesut Yılmaz'a, Tansu Çiller'den Erdoğan'a kadar tüm liderlerin Irak ile müzakerelerinde sürekli masada olan alandı. Türkiye'den güneye doğru uzanan dağların bitiminde ova oluşturan bu bölge için Ankara ile Bağdat toprak değişimi pazarlığına kadar işi götürdü. Yani Türkiye batı bölgesinden bir kısım toprağını verirken, karşılığında Irak'ın içindeki bu alana girecek ve dağları içine alarak ovaya hakim olacaktı. O gün Özal'ın hayali olarak başlamış ve halefleri de sürdürmüştü; aradan 30 yıl geçti ve Ankara hedefine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün gücüyle ulaştı"