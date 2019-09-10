Eski CIA ajanı Valerie Plame "Evet CIA gerçekten böyle araba kullanmayı öğretiyor" diyerek adaylığını açıkladı

10.09.2019 22:46

16 sene önce deşifre olduğu gerekçesi ile CIA'dan ayrılmak zorunda kalan eski CIA ajanı Valerie Plame ABD Kongresi'ne aday oldu. Plame kendisini tanıtmak ve adaylığını duyurmak için aksiyon filmlerini aratmayan bir video klip hazırladı.

Hız yaptığı video klipte "Evet CIA gerçekten böyle araba kullanmayı öğretiyor" ifadelerini kullanması oldukça dikkat çekti.

"EŞİNDEN İNTİKAM ALMAK İÇİN KİMLİĞİNİ İFŞA ETTİ"

Hazırladığı filimde Irak, İran, Suriye gibi pek çok stratejik noktada görev aldığını belirten Palme, 2003 yılında dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin özel kalem müdürü Scooter Libby'nin, eşinden intikam almak için kimliğini ifşa ettiğini söyledi.

"SİZDEN HESAP SORMAYA GELDİM"

Hükümetin kendisine ihanet etmesi sonucu görevi bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Plame Trump'ın geçen sene Libby'i affettiğini söyledi. New Mexico'dan adaylığını açıklayan Palme, lüks bir araç ile hız yaptığı videonun sonunda, "Evet CIA gerçekten böyle araba kullanmayı öğretiyor. Ve Sayın Başkan sizden hesap sormaya geldim" ifadelerini kullandı.