Eski Beyaz Saray Doktoru itiraf etti: Trump'ın yemeğine gizlice karnabahar karıştırıyorduk

26.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:17

Beyaz Saray'dan geçtiğimiz aralık ayında emekli olan Doktor Ronny Jackson, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlıklı beslenmesini sağlamak adına yediği patates pürelerine gizlice karnabahar karıştıklarını açıkladı.

Fast food düşkünlüğü ve golf dışında spor yapmaması ile bilinen Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yediği yemeklere katılan maddeleri Beyaz Saray'ın eski doktoru Ronny Jackson anlattı.

EGZERSİZ BİSİKLETİNİ KULLANMIYOR

Jackson, ABD Başkanı Trump'ın vücut kitle endeksine göre; "fazla kilolu" sınıfında olduğunu belirtti. Doktor Ronny Jackson, Beyaz Saray'a egzersiz bisikleti aldıklarını ancak Trump'ın bu bisikleti pek kullanmadığını söyledi.

PÜRENİN İÇİNE KARNABAHAR

Trump'ın sağlıklı beslenmesi için yaptıklarını da anlatan eski Beyaz Saray Doktoru, patates püresinin içine karnabahar karıştırdıklarını ve dondurmaları Beyaz Saray'da ortalıktan kaldırdıklarını adeta itiraf etti.

"HARİKA GENLERE SAHİP"

Doktor Ronny Jackson geçtiğimiz yıllarda, Trump'ın rutin sağlık kontrollerinin ardından yaptığı açıklamada "Genel sağlığı harika. Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim. Buna genetik denir. Bazı insanlar harika genlere sahiptir" ifadelerini kullanmıştı.