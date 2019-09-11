Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti'lilerle Ankara'da bir araya geldi

11.09.2019 15:16

AK Parti'nin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni parti kurma çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'da eski AK Parti milletvekilleri ve eski il başkanlarıyla bir araya gelen Davutoğlu son gelişmeleri değerlendirdi.

AK Parti'nin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Eski AK Parti'lilerle devam eden toplantıda, Davutoğlu ve yeni kurulacak partide yer alan isimlerin son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

PARTİLEŞME SÜRECİ GÖRÜŞÜLÜYOR

AK Parti'den gelen tebligatlar, tebligatlara yanıt verilip verilmeyeceği, yazılı savunma yapılıp yapılmayacağı konusunda değerlendirme yapıldığı ifade edildi. Toplantıda, partileşme süreci de masaya yatırıldığı belirtildi.

PARTİ BİNASI TUTTUĞU İDDİA EDİLDİ

Fox TV, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekim ayında kuracağı partisi için, Ankara Beysukent'te 3 katlı bina tuttuğunu iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

2 Eylül'de toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısından ihraç kararları gelmişti. Toplantıdan Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın AK Parti'den kesin ihracı istenmesine dönük karar çıkmıştı.

Davutoğlu"AK Parti'yi hiç kullanmadık tabir olarak, biz arkadaşlarla AK Parti'nin AKP'lileştiğini düşünüyoruz" demişti.

ERDOĞAN: BAGAJLARINDAKİNİ DÖKMELERİNDE FAYDA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nun açıklamaları ile ilgili "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var." ifadelerini kullanmıştı.