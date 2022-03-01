Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı
AA, İbrahim Saykılı - Güncel
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın gelişi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi Cenaze namazının kılınması ve hellallik istenmesi ANKARA - Tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın gelişi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi
Cenaze namazının kılınması ve hellallik istenmesi ANKARA - Tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.