Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı - Haberler

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Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

AA, İbrahim Saykılı - Güncel
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın gelişi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi Cenaze namazının kılınması ve hellallik istenmesi ANKARA - Tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın gelişi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi

Cenaze namazının kılınması ve hellallik istenmesi ANKARA - Tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Büyük Birlik Partisi, Sadi Somuncuoğlu, Kocatepe, Cenaze, Güncel, Haberler

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