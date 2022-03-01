Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın gelişi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi

Cenaze namazının kılınması ve hellallik istenmesi ANKARA - Tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.