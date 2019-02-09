Eski Bakan Adak, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Mardin Şube Başkanlığınca eski Bakan Fehim Adak'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi.

Milli Görüş hareketinin öncü isimlerinden Adak'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla İYC Selahaddin-i Eyyübi Erkek Öğrenci Yurdu konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İYC Mardin Şube Başkanı Başboğa, burada yaptığı konuşmada, Adak'ın siyasi dehasının yanında örnek kişiliğiyle de önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Bir dava adamı olan Adak'ı anmaya ve anlamaya çalışmak adına bu programı düzenlediklerini belirten Başboğa, "Bu programda merhum Fehim Adak'ın hayatını ve kişiliğini dakikalara sığdırmak tabii ki mümkün değil ama böyle bir günde onu anmadan da geçmek, onun Mardin'e ve Mardin halkına göstermiş olduğu vefaya karşı bence vefasızlık olurdu." dedi.

Araştırmacı yazar Doğan Bekin ise Adak'ın hayatından kesitler anlatarak, anıları anlattı.

İYC Mardin Şubesi Onursal Başkanı Mehmet Hakkı Aydın tarafından yapılan duanın ardından program, Adak'ın hayatını anlatan fotoğraf ve vefa videosu sunumu ile son buldu.

Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlim Yayma Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Necmettin Başboğa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA