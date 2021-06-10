ESKİ AYAKKABILARINI BIRAKIP, YENİLERİNİ GİYEREK BÖYLE GİTTİ
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ESKİ AYAKKABILARINI BIRAKIP, YENİLERİNİ GİYEREK BÖYLE GİTTİ

ESKİ AYAKKABILARINI BIRAKIP, YENİLERİNİ GİYEREK BÖYLE GİTTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de lüks marka ayakkabıların satıldığı mağazaya gelen kişi, denemek bahanesi ile ayağındaki eski ayakkabıları çıkararak 8 bin lira değerindeki ayakkabıyı giyip, mağazadan ayrıldı.

SARIYER'de lüks marka ayakkabıların satıldığı mağazaya gelen kişi, denemek bahanesi ile ayağındaki eski ayakkabıları çıkararak 8 bin lira değerindeki ayakkabıyı giyip, mağazadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 3 Haziran'da, Sarıyer İstinye'deki AVM'nin içinde bulunan ayakkabı mağazasında meydana geldi. Pahalı marka ayakkabıların satıldığı mağazaya gelen 14 yaşındaki E. S. isimli çocuk, 8 bin lira değerinde olduğu öğrenilen ayakkabıyı ayağına giydi. E. S. görevlinin yanından uzaklaşmasını fırsat bilerek eski ayakkabısını bırakıp gitti. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TAKSİ İLE KAÇAN HIRSIZ ŞİŞLİ'DE YAKALANDI, ÜSTÜNDE ÇALINTI PARFÜM DE ÇIKTI

Hırsızlığı fark eden çalışanlar polise haber verdi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede E. S.'nin mağazadan çıktıktan sonra taksiye binerek uzaklaştığını tespit etti. Ekipler plakasını tespit ettiği taksiyi Şişli'de durdurdu. Takside bulunan E. S. gözaltına alındı. E. S.?nin yapılan üst aramasında cebinde yine aynı AVM'de bulunan başka bir mağazadan çaldığı parfüm de bulundu. Çaldığı ayakkabı ve parfüm sahiplerine teslim edilirken, E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİ AYAKKABILARINI BIRAKIP, YENİLERİNİ GİYEREK BÖYLE GİTTİ
ESKİ AYAKKABILARINI BIRAKIP, YENİLERİNİ GİYEREK BÖYLE GİTTİ
ESKİ AYAKKABILARINI BIRAKIP, YENİLERİNİ GİYEREK BÖYLE GİTTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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