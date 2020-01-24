Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck: Göçmenler konusunda Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, mülteci konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği yapılmasını istedi
24.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:56
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, mülteci konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği yapılmasını istedi.
Alman haber ajansı DPA'ya konuşan eski Cumhurbaşkanı Gauck, mülteci sorununu değenlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com