Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck: Göçmenler konusunda Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
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Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck: Göçmenler konusunda Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, mülteci konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği yapılmasını istedi

24.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:56
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck: Göçmenler konusunda Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var

Eski , mülteci konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği yapılmasını istedi.


Alman ajansı DPA'ya konuşan eski Cumhurbaşkanı Gauck, mülteci sorununu değenlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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