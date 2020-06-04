Eski ABD Başkanı Carter'den ırkçılığı kınayan açıklama ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünden duyduğu acıyı ifade ederek, ırkçılığı kınadığını açıkladı.

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünden duyduğu acıyı ifade ederek, ırkçılığı kınadığını açıkladı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünün ardından acı çektiğini, ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirten Eski ABD Başkanı 95 yaşındaki Jimmy Carter, yaptığı açıklamada, kendiliğinden veya bilinçli olarak kışkırtılan şiddetin bir çözüm olmadığını ifade etti.

"Kalplerimiz, zulüm karşısında umutsuz hisseden herkesle birlikte" diyen Carter, "Güneyli beyaz bir erkek olarak, ayrımcılığın ve adaletsizliğin Afrikalı Amerikalılar üzerindeki etkisini çok iyi biliyorum. Bir politikacı olarak devletime ve ülkemize eşitlik getirme sorumluluğunu hissettim. Georgia valisi olduğum dönemde 1971'de bir açılış konuşmamda dedim ki: 'Irk ayrımcılığı zamanı bitti.' Kalplerimiz George Floyd'un ailesiyle, hem de yaygın ırk ayrımcılığı ve açıkça zulüm karşısında umutsuz hisseden herkesle birliktedir. Hepimiz ırksal ayrımcılığın ahlaksızlığına dikkat çekmeliyiz. İster kendiliğinden ister bilinçli olarak kışkırtılan şiddet asla bir çözüm değildir" ifadelerini kullandı. - GEORGIA

Kaynak: İHA