Eşiyle tartışan kocanın intihar girişimi yürekleri ağza getirdi

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir şahıs eşiyle tartışan Osman D. isimli koca sonra ilçenin en işlek caddesinde bulunan bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Şahısı polis ekipleri bir anlık dalgınlıklarında faydalanarak kurtardı. Olay yerine gelen meraklı kalabalığı polis ekipleri dağıtmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise cep telefonlarını çıkarıp olayı kaydetti.

Alınan bilgilere göre evli 3 çocuk babası Osman D. isimli şahıs henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. Tartışma sonrası bulanıma giren şahıs Milli İrade Meydanı'nda bulunan bir binan çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Bu sırada olayı gören trafik polisi 155'i arayarak konuyu bildirdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler intihara kalkışan şahsı ikna etmek için uzun uğraş verdi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin'te şahısla konuşarak vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Osman D. bir türlü ikna olmadı. Bunun üzerine şahıs bitişikteki Kızılay binasının çatısına çıktı. Ayaklarını aşağı sarkıtması yürekleri ağza getirdi.

POLİSLER DALGINLIĞINDAN FAYDALANIP KURTARDI

İtfaiye ekipleri olay yerinde önlemler alarak aşağı hava yastığı açtı. Olayı duyan vatandaşlar ise ellerinde cep telefonlarıyla meraklı gözlerle film izler gibi olayı izlediler. Toplanan kalabalığı polis ekipleri dağıttı. Adamın bir anlık dalgınlığından yaralanan çatıda polisler şahsın kolundan tutarak yanlarına çekti. Gözyaşlarına hakim olamayan üzgün koca, daha sonra olay yerinde bekletilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: İHA