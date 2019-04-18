Eşine Sinirlenip Evi Ateşe Veren Adam, Yangına Müdahale Etmek İsteyen Ekiplere Tepki Gösterdi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oturan E.E., telefonda konuştuğu eşiyle tartışınca yaşadığı evi yaktı. E.E., yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerine "Neden geldiniz? Bırakın yansın, söndürmeyin." diyerek tepki gösterdi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi, annesiyle yaşadığı evini ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
EŞİNE SİNİRLENİP EVİNİ YAKTI
Olay, akşam saatlerinde Topallı Mahallesi'nin Çerkezuşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. eşi ile telefonda konuşurken tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenen E.E., yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
"BIRAKIN YANSIN"
İtfaiye hemen yangına müdahale emek isterken yanlarına gelen E.E., "Neden geldiniz?' Bırakın yansın, söndürmeyin" diyerek tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri alevlere hemen müdahale edip yangını kısa sürede söndürürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, E.E. ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.
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Yılın malıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yangini kisa surde söndururken ev tamamen kullanilmaz hale geldi.catinin alti beton degillse evet dogru iceriye sıcrar.Ici kullanilmaz hale gelebilir Degilse bu imkansiz.kısa surede bu hale grlmesi icin yanici tutkal zift cila varsa evet cabuk sicrar cekyat koltul tül birde havagazina geldiginde patlama olur.Goruntude cati yaniyor.Eksik bilgiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu ev değil boşaltılmış okul.Bu serseriye okul binasını kim verdi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yakarız uleeen romayı da yakarızCevap Yaz Yayından Kaldır
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hayırsız evlatmış Allah ıslah etsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır