Eşiyle tartışınca sokakta kendini yaktı

Eşiyle tartışınca sokakta kendini yaktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

20.10.2019 23:22
Eşiyle tartışınca sokakta kendini yaktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.


Olay, akşam saatlerinde Gölcük Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinde bulunan balıkçı esnafı önünde karısıyla tartışan Volkan Y., olay yerinden eşinin ayrılması sonrasında yanında getirdiği benzinle kendini ateşe verdi. Olayı gören iş merkezindeki esnafların müdahalesiyle kova ile su dökülerek söndürülen şahıs, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıkları oluşan şahıs tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

VİDEO: Eşiyle tartışınca sokakta kendini yaktı
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