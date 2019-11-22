Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı
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Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı

Beylikdüzü'nde kısa süre önce eşini kanserden kaybeden ve bunalıma giren 54 yaşındaki adam; yakınlarına bir mesaj bıraktı ve 13. kattan atlayarak intihar etti.

22.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:56
Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı

'nde eşini kısa süre önce kanserden kaybettiği için bunalıma giren 54 yaşındaki Suphi Orak, yaşadığı binanın 13'üncü katından atlayarak intihar etti. Komşuları, Orak'ın eşine roman yazdığını ve ölümü üzerine romanın yarım kaldığını ifade ederek üzüntülerini belirtti. Orak'ın, intihardan önce yakınlarına son bir mesaj attığı öğrenildi.

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi Yeşil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşini kısa süre önce kanserden kaybeden Suphi Orak (54), bunalıma girdi. Eşinin kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Orak, bugün yaşadığı binanın 13'üncü katından atlayarak intihar etti. Yaşlı adamın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine verdi.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yeri çevresini güvenlik şeridi ile çevirerek inceleme yaptı. Meraklı vatandaşlar ise yaşanılanları cep telefonları ile kaydetti.

EŞİ İÇİN ROMAN YAZIYORDU

Öte yandan, Orak'ın kaybettiği eşi için kısa süre önce roman yazmaya başladığı ve intihardan önce yakınlarına mesaj attığı öğrenildi. Orak'ın komşuları yazılan romanın yarım kaldığını belirterek üzüntülerini ifade etti.

YAKINLARINA MESAJ BIRAKTI

Öte yandan Suphi Orak'ın yakınlarına Whatsapp'tan bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Orak mesajında "Hepinizi candan kucaklıyorum. Hepiniz benim için kıymetli ve değerlisiniz ama içinizdeki hainleri muhakkak temizlemelisiniz. Yoksa gelecek karanlıklarla devam edecektir. Cenazeme olan katılımı, yakalarda olan resimlerimle çoğaltırsanız sevinirim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Eşinin ölümüne dayanamadı! Apartmanın 13.katından atarak intihar etti!
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HABER YORUMLARI (3)

  • KÜBRA:
    ADAM İHANETTEN BAHSEDİYOR. . HAYAL KIRIKLIĞINDAN. . NE ACISI NE BAŞKA BİRŞEYİ. . . ÇEVRESİNDEKİ BAZI KİŞİLERDEN BIKMIŞ. . . ALLAH RAHMET EYLESİN. .
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  • AH AH:
    kendi canına kıymak çok kötü bişey hele sonsuzluğa inanan bizler için eğer birileri hala sorunlarına çıkış yolu bulamıyorsa bunun sebebi bizleriz birbirimizi çok ihmal ediyoruz müslümanlığın en güzel yanı olan musafahayı unuttuk artık
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