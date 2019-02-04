Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu

Gaziantep'te, bir kişi miras tartışması nedeniyle eşinin aile bireylerinden üçünü öldürdü, eşi ile baldızını yaraladı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 2 KİŞİYİ İSE YARALADI

İddiaya göre, Erkan D., 8 Şubat Mahallesi'nde miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) tabancayla öldürdü.

Daha sonra Fıstıklı Mahallesi'ndeki evine giden Erkan D., kayınvalidesi Özden Şahin (60) ve baldızı Dilek Çakmak'ı (36) öldürüp eşi Sultan D. (31) ve baldızı Semra Yaprak'ı (27) da yaralayarak kaçtı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU, BABASI İKNA ETTİ

Bir süre sonra Karşıyaka Polis Merkezi önüne gelen zanlı, olayda kullandığı silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polislerin çabalarına rağmen silahını bırakmayan zanlı, babasının olay yerine gelerek ikna etmesi üzerine teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaynak: AA