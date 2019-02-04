Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu
Gaziantep'te cani adam, kayınvalidesini, baldızını ve eşinin amcasını öldürdü, eşi ile diğer baldızını ise yaralayarak kaçtı. Olaydan bir süre sonra polis merkezi önüne gelerek intihar girişiminde bulunan cani adam ikna edilerek gözaltına alındı.
Gaziantep'te, bir kişi miras tartışması nedeniyle eşinin aile bireylerinden üçünü öldürdü, eşi ile baldızını yaraladı.
3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 2 KİŞİYİ İSE YARALADI
İddiaya göre, Erkan D., 8 Şubat Mahallesi'nde miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) tabancayla öldürdü.
Daha sonra Fıstıklı Mahallesi'ndeki evine giden Erkan D., kayınvalidesi Özden Şahin (60) ve baldızı Dilek Çakmak'ı (36) öldürüp eşi Sultan D. (31) ve baldızı Semra Yaprak'ı (27) da yaralayarak kaçtı.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU, BABASI İKNA ETTİ
Bir süre sonra Karşıyaka Polis Merkezi önüne gelen zanlı, olayda kullandığı silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polislerin çabalarına rağmen silahını bırakmayan zanlı, babasının olay yerine gelerek ikna etmesi üzerine teslim oldu.
Gözaltına alınan zanlı, polis ekiplerince emniyete götürüldü.
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Hak etmişlerdirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Keske oldurseydin kendini bundan sonra yasanir mi. Tabutunla cikarsin artik. Allah akil fikir versin insanlara.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Cani katil cehennemde yanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnsan olmadıktan sonra yaşasa nolacakki bıraksaydınız öldürseydi kendini bu cani.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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dünya malı dünya malı. . seni seven aldandı. . seni isteyen bil ki yandı. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır