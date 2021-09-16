Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye felç kaldı

ANKARA'da 1,5 ay önce eşi Himmet Aydemir'in (25) 2 çocuğunun gözü önünde 6 kurşunla yaraladığı Kadriye Aydemir (22), hastanede 1 ay süren tedaviyle hayata tutundu; ancak omuriliği parçalandığı için felç kaldı. Haftanın 3 günü sedye ile evden çıkarılıp, kontrol için hastaneye götürülen Aydemir, eşinin 5 yıldır kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Aydemir, "Benim gençliğimi aldı. Belden aşağım tutmuyor. Doktorlar 'Yürüme imkanın' yok diyor. Kurşunun biri omuriliğe isabet edince parçalamış. 'Allah'tan bir mucize olursa yürürsün' diyorlar" dedi.

Olay, 27 Temmuz'da, Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi'nde Aydemir çiftinin işlettiği unlu mamuller dükkanında meydana geldi. Himmet Aydemir, tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'e 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunlardan 5'i ameliyatla çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı. Yoğun bakımda 15, serviste 15 gün olmak üzere toplam 1 ay süren tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, sedyede taburcu edildi. Omuriliğini parçalayan kurşun nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Kadriye Aydemir'in ihtiyaçlarını annesi Suna Arslan karşılıyor. Kadriye Aydemir, haftanın 3 günü annesinin 4'üncü kattaki evinden sedye ile komşularının yardımıyla çıkarılıp, ambulansla kontrol ve fizik tedavi için hastaneye götürülüyor.

Olayın ardından gözaltına alınan Himmet Aydemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Himmet Aydemir hakkındaki soruşturma sürüyor.