Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
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Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, eşini yemeğine karıştırdığı tarım ilacıyla zehirleyerek ölümüne sebep olduğu öne sürülen kadın tutuklandı.

30.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:18

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, eşini yemeğine karıştırdığı tarım ilacıyla zehirleyerek ölümüne sebep olduğu öne sürülen kadın tutuklandı.

19 Mart 2019'da ilçeye bağlı Kendirlik Mahallesi'nde yaşayan Sezai Harman (64), akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürüldü.

Önce Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Harman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölümü "şüpheli" bulunan Sezai Harman'ın kardeşleri, abilerinin eşi Ayşe Harman (46) tarafından zehirlendiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe Harman, yeterli delil olmadığı için sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sezai Harman'ın cenazesinden alınan örnekler ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu süreçte Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin devraldığı soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu, yapılan otopside "tarım ilacına bağlı zehirlenme bulgusu" saptadı.

Genişletilen soruşturmada kadının telefon kayıtlarının incelenmesi sonucu Ayşe Harman ile A.K. (36) ve H.S. (37) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan H.S, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ayşe Harman tutuklanırken, A.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Daha önce de zehirlemeye çalıştığı iddiası

Öte yandan, Sezai Harman'ın kardeşlerinin verdikleri ifadede, Ayşe Harman'ın abilerini olaydan yaklaşık bir yıl önce de zehirlemeye teşebbüs ettiğini, abilerinin özel bir hastanede tedavi gördüğünü, ikinci zehirlenme vakası sonrası hastane kayıtlarında olayın ortaya çıkmaması için abilerini ısrarla başka bir hastaneye götürmek istediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kendirlik Mahallesi Muhtarı Muzaffer Ünlükoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sezai Harman'ın dünürü ve komşusu olduğunu, olay günü Harman'ı otomobiliyle hastaneye yetiştirdiğini belirterek, "Gece rahatsızlanınca hemen beni çağırdılar. Hem dünürü hem de köyün muhtarı olduğum için hastaneye götürmemi istediler. Aldım, komşuluk görevimi yaptım, arabada aşırı bir şekilde terliyordu ve titriyordu. Biz kalp krizi geçiriyor sandık. Hastaneye yetiştirdim ama kurtarılamadı. Daha sonra bu olay derinlemesine araştırılınca farklı şeyler çıktı, ifadeler verdik." diye konuştu.

Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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