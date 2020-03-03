: Karısını bıçaklayarak öldüren koca, şiddetli geçimsizlik yüzünden yaptığını söyledi

03.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:36

Bursa'da dün eşi 35 yaşındaki Ulviye H.'yi dokuz yerinden bıçakladıktan sonra evden çıkan ve eşini ölümü terk eden Hüseyin H., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşini bıçakladığını söyledi. Eş katili olan Hüseyin H.'nin cinayet için bunu öne sürmesi akıllara boşanma aşamasındaki eşlerin hakim karşısında en çok kullandıkları nedeni akıllara getirdi.

EŞİNİ DOKUZ YERİNDEN BIÇAKLAYIP EVDEN ÇIKTI

Dün akşam saatlerinde Bursa Yeşilova Mahallesinde çocukları okuldayken eve gelen Hüseyin H., eşi Ulviye H. (35) ile tartışmaya başladı. Eline bıçağı alan Hüseyin H, eşini 9 yerinden bıçakladıktan sonra evden çıktı.

11 YAŞINDAKİ KIZININ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜĞÜ ANNE KURTARILAMADI

Okuldan çıktıktan sonra eve gelen 11 yaşındaki kızları, annesini kanlar içinde yerde gördü. Komşuların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Kalbi duran ve göğsünün 9 yerinden bıçaklanan Ulviye H., sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle tekrar hayata tutundu. Ancak özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İTİRAFÇI KOCA, CİNAYET NEDENİNİ AÇIKLADI

Cinayetin ardından çevredeki bir karakola giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf ederek teslim oldu. Hüseyin H, emniyetteki ifadesinde, cinayeti şiddetli geçimsizlik yüzünden işlediğini itiraf etti. Hüseyin H, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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