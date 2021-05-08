Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
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Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım

Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ikinci evliliği olan eşi Semra Çetin'i (48), çıkan tartışmada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan Ahmet Çetin (50), yakalandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ikinci evliliği olan eşi Semra Çetin'i (48), çıkan tartışmada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan Ahmet Çetin (50), yakalandı. Çetin'in ilk ifadesinde, "Her zamanki gibi küçük şeylerden tartışma yaşadık. Tartışma esnasında bir anda sinirlendim ve sinirime hakim olamayarak eşimi bıçakladım" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Ahmet Çetin ile 3 yıl önce evlendiği Semra Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçakladı. Semra Çetin hayatını kaybetti. Olay sırasında uyurken seslere uyanan Semra Çetin'in ilk evliliğinden olan kızı Seda Gürbüz, odadan çıkınca annesinin cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Semra Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Annelerinin cenazesi götürüldüğü sırada Seda Gürbüz ile olay sırasında iş yerinde olan, acı haberi alıp eve gelen Eda Gürbüz, gözyaşlarına boğuldu.YAKALANDIOlayın ardından kaçan Ahmet Çetin, yaya olarak Silifke istikametine giderken Susanoğlu mevkisinde polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Çetin'in ilk ifadesinde, "Her zamanki gibi küçük şeylerden tartışma yaşadık. Tartışma esnasında bir anda sinirlendim ve sinirime hakim olamayarak eşimi bıçakladım" dediği belirtildi.

Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi.


Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım
Eşini öldüren koca: Küçük şeylerden tartıştık, sinirlendim, bıçakladım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

Eşi tarafından öldürüldü; sesleri uyanan kızı cesediyle karşılaştı (2)- Yeniden
Eşi tarafından öldürüldü; sesleri uyanan kızı cesediyle karşılaştı (2)- Yeniden
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