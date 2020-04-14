Eşini öldüren ABD'li koca koronavirüs süsü verdi
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Eşini öldüren ABD'li koca koronavirüs süsü verdi

Koronavairüs salgında merkez üssü haline gelen ABD'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.

14.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:01
Eşini öldüren ABD'li koca koronavirüs süsü verdi

Koronavairüs salgında merkez üssü haline gelen ABD'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Florida'nın Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan David Anthony, eşi Gretchen'ın (51) koronavirüsten öldüğünü iddia ederken, olayla ilgili yapılan soruşturmada ölüm nedeninin cinayet olduğu ortaya çıktı.

Koronavairüs salgında merkez üssü haline gelen ABD Florida'nın Jupiter kentinde yaşanan cinayeti konuşuyor. ABD'nin Florida eyaletine bağlı Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan David Anthony, eşi Gretchen'ın (51) koronavirüsten öldüğünü iddia ederken, yapılan soruşturmada ölüm nedeninin cinayet olduğu ortaya çıktı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KORONAVİRÜS SÜSÜ VERDİ 

Gretchen'in arkadaşları, kadından gelen tutarsız mesajlardan şüphelenince polise başvurdu. Gretchan, Anthony'nin arkadaşlarına gönderdiği "koronavirüs olduğunu belirten" yazılı mesajları inceleyen polis, kadının herhangi bir sağlık kuruluşunda kaydını bulamadığını ortaya çıkardı. Soruşturma başlatan polis, bahsi geçen yazılı mesajları incelemesinin ardından mesajların kadının kocası David tarafından gönderildiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın koronavirüs salgını ölümünden olmadığını ve eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti.  Eşini öldürmekle suçlanan katil zanlısı David Anthony ise New Mexico'da gözaltında tutuluyor.   

  


Kaynak: DHA

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