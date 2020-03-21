Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
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Mehmet Can, Keçiören, Katar, 3. Sayfa, Güncel

Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi

Eve sarhoş gelen eşiyle tartıştıktan sonra eşini uyurken iple boğarak öldüren kadın, evde bulunan üç oğlu ile birlikte gözaltına alındı. Kadın ve büyük oğlu tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı. Tutuklanan kadın ifadesinde, ''Küfür edip beni dövmek istedi.'' dedi.

21.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:21
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde alkollü eşinin kendisine şiddet uygulamak istemesi üzerine bir evde tartışma çıktı. Tartışma sonrasında eşi İsmail Katar'ı uykusunda iple boğarak öldüren Elif Katar ile olay sırasında evde bulunan üç oğlu gözaltına alındı. Çıktıkları mahkemede, Elif Katar ve büyük oğlu Mehmet Can Katar tutuklandı.

TARTIŞMAYA ÇOCUKLAR DA DAHİL OLDU

Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi üzerindeki Burcu Apartmanı'nda meydana gelen olayda Elif Katar, gece saatlerinde eve alkollü gelen İsmail Katar ile tartıştı. Evde bulunan çiftin 3 oğlu da tartışmaya dahil olunca arbede çıktı. Elif Katar, tartışmanın ardından uyuyan eşi İsmail Katar'ı iple boğarak öldürdü.

''KÜFÜR EDİP BENİ DÖVMEK İSTEDİ''

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Elif Katar ile birlikte çocukları Mehmet Can Katar, M.K. ve K.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette eşini öldürdüğünü itiraf eden Elif Katar, "Sabaha karşı eve sarhoş geldi, küfürler edip hakaretlerde bulundu. 'Çocuklar uyuyor sessiz ol' diye uyardım. Küfür etmeye devam etti, üzerime yürüyüp dövmek istedi. Bu sırada uyanan büyük oğlum onu itti, o da sızıp kaldı. Çok sarhoştu, ayakta duramıyordu. Çocuklar uyuduktan sonra elime aldığım ipi sızıp kalan kocamın boynuna doladım ve sıktım." dedi.

Kaynak: DHA

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