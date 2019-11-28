Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
Haberler » 3. Sayfa » Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım - Haber

Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım

Gaziantep'te kız çocuğunun gözleri önünde eşini tekme tokat döven koca, adliyeye sevk edildi. "Eşimle ailesel sebeplerden dolayı kavga ettim" diyen koca, çok pişman olduğunu da ifade etti.

28.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:16
Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım

'te, eşi Büşra Ç.'yi (24) sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven Ç., (32) adliyeye sevk edildi. Emrah Ç., eşi ile ailevi nedenlerle ettiğini, çok pişman olduğunu söyledi.

EŞİNİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

8 Şubat Mahallesi'nde 15 Kasım'da meydana gelen olayda, Emrah Ç. evde tartıştığı, ardından sokağa çıkan 8 yıllık eşi 3 çocuk annesi Büşra Ç.'yi oturduğu kaldırımda, küçük kızlarının gözü önünde tekme tokat dövdü. Şiddet mağduru Büşra Ç. olayın ardında ailesinin yaşadığı İstanbul'a gitti. Polise şikayette bulunmadı.Sokak ortasında kadına şiddetin bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, bugün Emrah Ç.'yi evinde, gözaltına aldı. Emrah Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Emrah Ç., adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna, "Ailevi nedenlerden dolayı kavga ettik, çok pişmanım" diye yanıt verdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.