Eşini bulana 100 bin lira ödül verecek
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Eşini bulana 100 bin lira ödül verecek

15.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:41
Eşini bulana 100 bin lira ödül verecek

Yalova'da sandalla denize açılan ve alabora olarak suya düştükten sonra bir daha haber alınamayan Ümit Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak kocasının ölmemiş olabileceğini düşünerek eşini bulana 100 bin liralık ödül vereceğini açıkladı.

Yalova'da sandalla denize açılan ve alabora olarak suya düştükten sonra bir daha haber alınamayan Ümit Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak kocasının ölmemiş olabileceğini düşünerek eşini bulana 100 bin liralık ödül vereceğini açıkladı.
Ümit Çakmak balık avlamak üzere 05 Ocak 2021 tarihinde Çiftlikköy ilçesinde sandalla denize açılmıştı. Ardından bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden genç denize düşerek yardım istemeye başlamıştı. Bunu fark eden arkadaşlarının sandalla olay yerine ulaşmasına rağmen Ümit Çakmak bulunamamış bunun üzerine durum polise bildirilmişti. Yalova Deniz Polisi ve çevre illerden gelen ekipler tarafından günlerce süren aramalardan bir sonuç çıkmamış ve Ümit Çakmak bulunamamıştı. Aradan geçen süreçte eşinin cesedinin bulunamamış olmasından yola çıkan kardelen Yılmaz ise kocası Ümit Çakmak'ın halen yaşıyor olabileceği fikrine götürdü.
EŞİNİ BULANA 100 BİN LİRA ÖDÜL
Bu nedenle de eşini bulanlara 100 bin liralık bir ödül vereceğini duyuran Kardelen Çakmak, "Eşimden o günden sonra hiçbir iz bulunamaması açıkçası onun halen yaşıyor olabileceği ümidini doğurdu. Ben onun bir şekilde bir yere çıktığını, belki de hafızasının yerinde olmadığını düşünüyorum. Onu birileri bulmuş olabilir. Bu nedenle eşimi gören ya da yerini bilenlere ödül vereceğim. Yeter ki ondan bir iz bulayım. Ne olur eşimi gören, tanıyan ya da yerini bilenler bana başvursunlar. Eşimi bulmam halinde onun bulunmasını sağlayan kişiye 100 bin lira ödül vereceğim" diye konuştu.
(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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