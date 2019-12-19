Eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, kaçarken "eşimi öldürdüm, ne kadar yerim" diye sormuş
Bir süredir ayrı yaşadığı eşini bıçakla ağır yaralayan şahıs, İstanbul Emniyeti tarafından kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Şahsın kaçarken bir banka görevlisine "Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım?" diye sorduğu öğrenildi.
Bir süredir ayrı yaşadığı eşini 17 yerinden bıçaklayan Mehmet K. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla kurulan özel ekip tarafından gözaltına alındı.
17 YERİNDEN BIÇAKLADI
Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı'nda dedesinin evinde kalan Süheyla K. (20), kocası Mehmet K. (24) tarafından bıçaklandı. Durumu gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süheyla K'nin, 17 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı tespit edildi.
Şüphelinin kaçması üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine özel ekip kurulması için talimat verdi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesini alan polis, zanlının belediye otobüsüyle Pendik'e gittiğini tespit etti. İlçede yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan Mehmet K. emniyete getirildi.
"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM NE KADAR YERİM?"
Çiftin Sivas'ta yaşadığı, Süheyla K.'nin bir süredir eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Kartal'daki dedesinin evine yerleştiği, zanlının bugün İstanbul'a gelerek eşini takip ettiği öğrenildi.
Mehmet K'nin, kaçarken elleri kanlı bir şekilde bir bankanın güvenlik görevlisinin yanına gittiği ve "Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım?" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.
Haber Videosu: Eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, kaçarken "eşimi öldürdüm, ne kadar yerim" diye sormuş
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Bunlar karı aldım köle aldım mantığıla evleniyorlar .kadında biraz karşılık verince " sus ağzını burnunu dağtırım ,gebertirim seni" başa çıkmaya çalışıyorlar.kafa yokki ,öküz, çek şimdi cezanı .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Ne evlenin ne de bıçaklayın ne de hapse girin arkadaş bekarlık sultanlıktır biz eşşek miyiz bu yaşa kadar bekar geziyoruz.Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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sormakta haklı oda biliyor ASMAYACAKLAR . . . . !!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır