Karısına yaptıklarını duyunca eniştesini kurşuna dizdi! "Namus için yaptım"

Karısına yaptıklarını duyunca eniştesini kurşuna dizdi! "Namus için yaptım"

Eskişehir'de, karısını taciz ettiği iddiasıyla eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldüren adam, "Namus için vurdum" dedi.

06.10.2019 11:58

Eskişehir'de eniştesini pompalı tüfekle 5 el ateş ederek öldüren Yunus Ö. adliyeye sevk edildi. Yunus Ö. basın mektuplarının sorusuna "Namus için vurdum" yanıtını verdi.

ENİŞTESİNE 5 EL ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta meydana geldi. Yunus Ö. (22) ile eniştesi Eşref S. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Ö., yanında bulunan pompalı tüfekle eniştesini 5 el ateş ederek öldürdü. Sokakta tüfekle gezen birinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Yunus Ö.'yü tüfeği ile birlikte yakaladı.

"NAMUS İÇİN VURDUM"

Polisleri gördüğünde teslim olan Yunus Ö., bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının 'Neden vurdun?' sorusuna zanlı, "Namus için vurdum" yanıtını verdi.

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YORUMLAR (14)

  • PARANAHUE PARANAHUE PARANA:
    Masum masum bu haberi okuyan kasten işsiz bırakılmış bekar arkadaşım, sen acından yalnız uyurken, sahte üniversitelerden sahte diplomalarla maaşını kapmış, senin yetenek, zeka ve iyi niyetinin 10 da 1 ine bile malik olmayan adamlar senin yerine senin karın, kocan olması muhtemel insanları belediye nikahıyla her gece koynuna alıyorlar. Sonra da senden daha müslüman senden daha ahlaklı senden daha kaliteli insan olup çıkıyorlar meydan, onların kahramanlığı sana hiç mi dokunmuyor bir beddua ediver.
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  • ADANALI:
    iyi yapmış helal olsun mıllette namus kalmamış derdim afferim susmaya devam etse kimbilir eniştesi karısına sahip olacaktı sonra olan kadına olacaktı ve bundan kimsenin haberi bile olmayacaktı helal olsun
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  • ENGİN:
    namus için vurana hapis en fazla 6 ay olmalı üstüne para verilmeli böyle adamlar kalmadı alayı. . . .
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  • OLMAZ ÖĞLE06:
    ADAM SANA GICIK NAMUSUMA BAKTI DEYİP GELİP VURDU SONRADA KARIMA BAKTI DEDİ NOLACAK
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