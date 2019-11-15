Eşinden boşanmak için geldi, şok gerçek ortaya çıktı
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Eşinden boşanmak için geldi, şok gerçek ortaya çıktı

Eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'da programına gelen kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı.

15.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 15.11.2019 22:28
Eşinden boşanmak için geldi, şok gerçek ortaya çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan 'da programında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler duyduklarına inanamadı.

6 yıldır Ramazan B. ile evli olan Melahat B., 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti. Melahat B. canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımı yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi. İddialara yanıt vermek için Esra Erol'da programına gelen eşi Ramazan B., evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat B.'den DNA testi talep etti.

ÇOCUĞU BAŞKASINDAN ÇIKTI

Melahat B., ikinci çocuğu için DNA testini kabul edeceğini fakat ilk çocuğu için DNA testini asla kabul etmeyeceğini söyledi. Ramazan B.'nin bu talebinden sonra DNA testi yapıldı.Test sonucu canlı yayında açıklanmadan önce Melahat B., bebeğin babasının eşi olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Esra Erol, DNA testini açıkladı. Testte Melahat B.'nin ikinci çocuğunun babasının eşi Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
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