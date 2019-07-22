Eşinden boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu imaj değişikliğine gitti

2014 yılında evlenen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in boşanma kararı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

YENİ İMAJI BEĞENİLMEDİ

Boşanma kararıyla hayranlarını üzen Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Kaygılaroğlu'nun yeni hali, sevenleri ve sosyal medya takipçileri tarafından beğenilmedi. Sakallı haline takipçileri tarafından geçerli not verilmeyen Kaygılaroğlu'na bir de tavsiyelerde bulunuldu.

"ESKİ HALİNE GERİ DÖN"

Birçok takipçisi, "Eski haline geri dön, kes sakallarını" diye yorumlar attı.

SEVENLERİNİ ÜZMÜŞTÜ

Ünlü çift boşanma kararının ardından duygusal paylaşımlarıyla takipçilerini ve sevenlerini hüzünlendirmişti.